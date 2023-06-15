Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 15:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 15:30

Polatlı, Kozan, Ergani il mi oluyor, ne zaman il olacak? 2023

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, Polatlı, Kozan, Ergani il mi oluyor? Polatlı, Kozan, Ergani ne zaman il olacak?

Polatlı, Kozan, Ergani il mi oluyor, ne zaman il olacak? 2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı bu açıklamayla gözler, 19 ilçenin daha il ilan edilip edilmeyeceğine çevrildi. Edinilen bilgilere göre MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.
AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı. 67'den 81'e 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

POLATLI, KOZAN, ERGANİ İL Mİ OLUYOR, NE ZAMAN İL OLACAK?

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında. İsmi geçen ilçeler arasında Polatlı, Kozan, Ergani de var. Yasa kabul edilirse Polatlı, Kozan, Ergani il olacak.

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.

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