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Paul Pogba'nın 2.5 dakika süren penaltı süreci...



Paul Pogba'nın penaltı atarken topa gelişi hiç dikkatinizi çekmiş miydi? İşte can sıkan o anlar...

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