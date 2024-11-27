Onur Göçmez kimdir? Beşiktaş'ta Onur Göçmez istifa etti

Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi. Taraftarlar tarafından Onur Göçmez Beşiktaş ayrılığı merak konusu oldu. Peki, Onur Göçmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Onur Göçmez biyografisi ve hayatı...

Onur Göçmez, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bandırma'da tamamlayan Onur Göçmez, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Lojistik sektöründe birçok önemli görevde bulunan Onur Göçmez, Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Bandırmaspor Onursal Başkanı olan Göçmez; sportif direktör, asbaşkan ve başkan olarak çeşitli görevlerde bulundu.

Bir dönem TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. Göçmez, görev süresi içinde stratejik futbol yönetimi, tesisleşme, kurumsallaşma gibi önemli çalışmalarda bulundu. Çocukluk yıllarından bu yana siyah-beyaz renklere bağlı olan Göçmez, 2017 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir. Onur Göçmez evli ve üç çocuk sahibidir.