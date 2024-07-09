Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 16:25

ÖMK meclisten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Haftalık çalışmasına 9 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşecek. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

ÖMK meclisten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
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TBMM'de, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" dolayısıyla 11 Temmuz Perşembe Genel Kurulda genel görüşme yapılması planlanıyor. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda son durum...

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 29'uncu yılı ve "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" dolayısıyla 11 Temmuz Perşembe genel görüşme yapılması planlanıyor.
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