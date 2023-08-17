Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 17:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 17:32

Okullar cuma cumartesi pazar günü tatil mi 2023?

Okullarda 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı soruları, yeni dönemin başlamasına 3 haftadan az bir süre kalması üzerine merak konusu oldu. Avrupa'da bazı ülkelerde uygulamaya konulan ve ailelerin tepkisine sebep olan uygulama, pilot bölgelerde sürdürülüyor. Peki, okullar cuma cumartesi pazar günü tatil mi 2023?

Okullar cuma cumartesi pazar günü tatil mi 2023?
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4 gün okul 3 gün tatil Türkiye'de olup olmayacağı ile merak ediliyor. 4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İngiltere'de hafta içi ve haftada 5 gün olmak üzere eğitim almak üzere okullara giden öğrenciler, yeni kararın alınması halinde eğitimlerini 4 gün üzerinden devam ettirecek. Peki, okullar 4 gün mü olacak MEB onaylayacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

OKULLARIN 4 GÜN OLMASINA VELİ YORUMLARI

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

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