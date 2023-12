Ocakta asgari ücret ne kadar olacak? 2024 son dakika asgari ücret zammı haberleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Zam haberleri yakından takip ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zam haberi oluyor. 2024 Yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı nasıl hesaplanır? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamasıyla asgari ücrette de zam hesabı değişti. 2 rakam ön plana çıkıyor. İşte detaylar...Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlamasına sayılı günler kaldı. Asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihi yoğun olarak araştırılmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantıyı Aralık ayının ilk haftasında yapacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.Yapılan artışlara ek olarak, geçen yıl tarihi bir adım attıklarını ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdiklerini anlatan Yılmaz, yeni asgari ücret için müzakere sürecinin üçlü şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Bu yıl asgari ücret artışının enflasyonun üstünde gerçekleştiğini, reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Cevdet Yılmaz, 2024'te uygulanacak asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Görüşmeler başlayacak, aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin toplumsal fedakarlık da gerektirdiğini belirterek, "Kısa vadede belki bazı zorluklar yaşayacağız ama orta-uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde refahımızı arttırmış olacağız. İşin özü bu." dedi.Amaçlarının, kalıcı refahı sağlamak, buna dönük adımları atmak, güçlendirmek olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu da herkese bir sorumluluk yüklüyor aslında. Siyasetçiler olarak bizlere de yüklüyor." şeklinde konuştu.Aralık ayına kısa süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için taraflar hazırlıklarına başladı.Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor.Komisyon, asgari ücreti belirlemek için dört kez bir araya geliyor. Dördüncü toplantı sonucunda net bir karar alınıyor ve yeni rakam kamuoyu ile paylaşılıyor.Asgari ücret belirlenirken geçim endeksleri, piyasa şartları, rekabet koşulları ve istihdamın korunması gibi birçok veri değerlendiriliyor.Bu verilerin yanı sıra enflasyon, asgari ücreti belirleyen en önemli veri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında asgari ücret zammı için belirlenen oranın enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için" şeklinde konuşmuştu.Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024 yılında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önündeki en önemli veri yine yıllık ve 6 aylık enflasyon rakamları olacak.Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon rakamları yeni asgari ücretin belirlenmesinde büyük rol oynayacak.Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre;Orta Vadeli Program öngörüsüne göre yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu bize 6 aylık oranın yüzde 38 civarında olacağını gösteriyor. Ayrıca buna bir refah payı da eklendiğinde artışın yüzde 50'yi bulabileceğini hesaplayabiliriz.Hazal Ateş'in haberine göre, yeni asgari ücretin belirlenmesinde iki senaryo ön plana çıkıyor. Yüzde 40 ve 50 aralığında bir zam yapılması bekleniyor.Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olacağı öngörülüyor.İşsizlik maaşının en alt ve en üst tutarları, asgari ücretlilerin kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanması, GSS primleri, staj ücretleri gibi alanlarda değişiklik yaşanacak.Finans7'nin haberine göre 2023 yılı Aralık ayının ilk günlerinde işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımı ile asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak toplantıların sonunda 2024 yılı asgari ücreti belirlenecek. Aralık ayının sonunda asgari ücret belli olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın ekonominin yol haritasını net bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.Ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz" diye konuştu.Bakan Işıkhan, ancak sosyal diyalogla iş dünyasının güçlendirilebileceğini, işçilerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmalarının desteklenebileceğini, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın da bu şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.İşverenler ile işçilerin aynı gemide yol aldığını dile getiren Işıkhan, "Her iki taraf da ülkemizin refahına katkı sağlamak için önemli rolleri yerine getirmektedir. Bu nedenle gelecekteki zorlukları aşmak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için birlikte çalışmamız ve içinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zor olduğunu da dikkate almamız gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şöyle konuştu:"Sonuç olarak aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için sosyal diyalog kilit bir kavramdır. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim."Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.Asgari ücret halen 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.BRÜT ASGARİ ÜCRET 13,414.50SGK PRİMİ % 14 1,878.03İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen gün katıldığı bir programda açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında artık maaş zamlarının enflasyon beklentisine göre yapılacağını söyledi. Bakan Şimşek, hedef enflasyona göre yapılacak zamlarla memur, işçi ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.Şimdiye kadar açıklanan enflasyon 2 aylık yüzde 19.44 oldu. Temmuz ayında 9.49 ve Ağustos ayında 9.09 gelen enflasyona Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da eklenecek.2023 Ocak ayında 8 bin 507 TL seviyesinde olan asgari ücrete 2 bin 895 lira zam gelmiş ve maaş 11 bin 402 liraya çıkarılmıştı. Şu anda hala asgari ücret bu seviyede.OVP'de yer alan yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımızda asgari ücretin 15 bin 707 TL olacağı bildiriliyor. Memur zammı kadar bir maaş zammı olması durumunda ise asgari ücretin 17 bin 41 lira olacağı bildirildi.