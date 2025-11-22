Newcastle United - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Manchester City maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Newcastle United ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Newcastle United - Manchester City maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Newcastle United - Manchester City maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZİngiltere Premier Lig'de bu Newcastle United, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United - Manchester City maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Newcastle United - Manchester City maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.