-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Newcastle United - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Manchester City maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 22 Kasım 2025 15:33 -
Güncelleme Tarihi:
22 Kasım 2025 15:33
Newcastle United - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Manchester City maçı canlı izle şifresiz
Newcastle United - Manchester City maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Newcastle United - Manchester City maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Newcastle United - Manchester City maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Newcastle United - Manchester City maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Newcastle United ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Newcastle United - Manchester City maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Newcastle United - Manchester City maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Newcastle United, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United - Manchester City maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle United - Manchester City maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.