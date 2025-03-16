Mustafa Dalcı: "Bu camiaya bu skor yakışmadı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Iğdır FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Bu camiaya bu skor yakışmadı'
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16 Mart 2025 00:54

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 4-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Bu skor, bu camiaya yakışmıyor. Toparlayacağız yapacak bir şey yok." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Ankaragücü'ne yakışmayacak bir skorla yenildiklerini vurgulayan Dalcı, "Goller üst üste gelince takım ciddi anlamda demoralize oldu. O an futbolun bittiği andı. Bu skor, bu camiaya yakışmıyor. Toparlayacağız yapacak bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Bir basın mensubunun "İstifayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Dalcı, "Yok, bu takımı buradan bir şekilde çıkaracağız." cevabını verdi.

 

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