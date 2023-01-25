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Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika Muğla, Antalya, Denizli, İzmir deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 41.8 km olduğu aktarıldı.Kandilli Rasathanesi'nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.