Haber Tarihi: 05 Mart 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 11:32

Mogan Enerji hisse borsada ne zaman işlem görecek?

Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı. 3 gün boyunca talep toplayan Mogan Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Mogan Enerji hisse borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Mogan Enerji hisse borsada ne zaman işlem görecek?
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Yatırımcıların geçtiğimiz hafta katılım gösterdiği Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Mogan Enerji halka arz talep toplama işlemleri toplamda 3 gün sürdü. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılan halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,47 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 13,77 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,93 katı talep toplanmış oldu. Peki, Mogan Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? 

MOGAN halka arz işlem tarihi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 4 Mart 2024 günü yapılan açıklamada Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) paylarının 7 Mart 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 2.440.108.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 262.635.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 11,33 TL baz fiyat, "MOGAN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
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