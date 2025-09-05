Haber Tarihi: 05 Eylül 2025 18:01 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 18:01

Michael Oliver nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-İspanya maçı hakemi kimdir?

Türkiye-İspanya maçı hakemi belli oldu! Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 7 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Şimdi ise Türkiye-İspanya maçı hakemi Michael Oliver nereli, hangi maçları yönetti merak ediliyor.

Michael Oliver nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-İspanya maçı hakemi kimdir?
Türkiye-İspanya maçı hakemi açıklandı. Milli maç için geri sayım başlarken Milli takım Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz'dan yoksun sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-İspanya maçı hakemi Michael Oliver nereli, hangi maçları yönetti?

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesinin hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver olarak belirlendi.

Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring, dördüncü hakem Christopher Kavanagh olurken VAR sistemini Jarred Gavan Gillett, AVAR görevini ise Darren England üstlenecek.

MİCHAEL OLİVER NERELİ?

Michael Oliver 20 Şubat 1985 tarihinde İngiltere'nin Northumberland bölgesinde, Ashington kasabasında doğdu.

Futbol hakemliği kariyerine genç yaşta başlayan Oliver, İngiliz futbolunun önemli hakemlerinden biri olarak Premier League ve uluslararası arenada görev yapıyor.
MİCHAEL OLİVER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Michael Oliver kariyeri boyunca Premier League, FA Cup, Lig Kupası ve Championship gibi birçok İngiltere lig maçını yönetmiştir. Uluslararası arenada ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri gibi turnuvalarda görev almıştır.

2014 FA Community Shield maçı ve Wembley'deki play-off finali gibi kritik karşılaşmaları da yönetmiş olan Oliver, hem lig hem de uluslararası seviyede oldukça tecrübeli.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
