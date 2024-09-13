Mevlid Kandili ne zaman? 2024 Mevlid Kandili tarihi

Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman olacak? Yarın kandil mi? sorularına cevap arıyor. Her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı.



2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.



MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun yıl dönümü olarak kutlanan mübarek bir gecedir. "Mevlid" kelimesi, Arapça kökenli olup "doğum" anlamına gelir ve Hz. Muhammed'in dünyaya gelişini ifade eder.



MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR

Bu önemli gece, Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir ve Müslümanlar arasında dua, ibadet, Kur'an-ı Kerim okunması ve salavat getirilmesi gibi manevi faaliyetlerle geçirilir.



2025 DİNİ GÜN VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba



Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe



Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar



Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe



Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi



Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba



Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar



Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi



Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı



Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe



Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma



Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi



Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar



Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi



Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe



Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi



Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba



Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar



Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haber ile daha fazlasına ulaşın: