Haber Tarihi: 13 Eylül 2024 17:05 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 17:05

Mevlid Kandili ne zaman? 2024 Mevlid Kandili tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri takvimi ile ''Mevlid Kandili ne zaman'' sorusu cevap buldu. Müslümanlar dini dün ve geceleri merak ediyor. İslam Aleminin Mevlid Kandilinin 14 Eylül Cumartesi günü olacağı Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde açıklandı.

Mevlid Kandili ne zaman? 2024 Mevlid Kandili tarihi
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Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman olacak? Yarın kandil mi? sorularına cevap arıyor. Her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı.

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR
Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun yıl dönümü olarak kutlanan mübarek bir gecedir. "Mevlid" kelimesi, Arapça kökenli olup "doğum" anlamına gelir ve Hz. Muhammed'in dünyaya gelişini ifade eder.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR
Bu önemli gece, Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir ve Müslümanlar arasında dua, ibadet, Kur'an-ı Kerim okunması ve salavat getirilmesi gibi manevi faaliyetlerle geçirilir.

2025 DİNİ GÜN VE GECELER
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
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