Mevlid Kandili ne zaman? 2024 Mevlid Kandili tarihi

Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman olacak? Yarın kandil mi? sorularına cevap arıyor. Her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı.
2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR
Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun yıl dönümü olarak kutlanan mübarek bir gecedir. "Mevlid" kelimesi, Arapça kökenli olup "doğum" anlamına gelir ve Hz. Muhammed'in dünyaya gelişini ifade eder.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR
Bu önemli gece, Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir ve Müslümanlar arasında dua, ibadet, Kur'an-ı Kerim okunması ve salavat getirilmesi gibi manevi faaliyetlerle geçirilir.
2025 DİNİ GÜN VE GECELER
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
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