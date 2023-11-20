Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 15:04

Metin Uca neden öldü? Metin Uca ne zaman öldü?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara acı haberi duyurdu. Baykara sosyal medya hesabından "Metin Uca'mızı kaybettik kalbimiz acıyor." paylaşımını yaptı. Vefat haberi ardından Metin Uca'nın kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Metin Uca neden öldü? Metin Uca ne zaman öldü?

Metin Uca neden öldü? Metin Uca ne zaman öldü?
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Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayata veda etti. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Metin Uca, cumartesi saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak. Uca'nın naaşı ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
METİN UCA NEDEN ÖLDÜ?
Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.


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