Haber Tarihi: 07 Haziran 2023 16:48 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 16:48

Messi hangi takıma gitti? Messi Inter Miami'ye transfer mi oldu?

Arjantin efsanesi Lionel Messi'nin Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmaya karar verdiği iddia edildi. Peki, Messi hangi takıma gitti? Messi Inter Miami'ye transfer mi oldu?

Messi hangi takıma gitti? Messi Inter Miami'ye transfer mi oldu?
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PSG'den ayrılan ve serbest kalan Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in tarihi teklifi masadayken Arjantinli yıldızın babasının Barcelona Başkanı Laporta ile görüşmesi basına sızmıştı. MLS ekibi Inter Miami de Messi transferinde geri adım atmıyor. Lig yönetimiyle ortak bir teklif hazırlığı yapan David Beckham'ın kulübü, Messi'yi ikna etmeye çalışacak. 

MESSİ HANGİ TAKIMA GİTTİ? MESSİ INTER MİAMİ'YE TRANSFER Mİ OLDU?
Guillem Balague'nin haberine göre PSG'den ayrılan Messi'nin Inter Miami'ye transfer olma kararı aldığı bildirildi.

Miami anlaşmasının Adidas ve Apple gibi markaların iş birliğini de içerdiği belirtiliyor. 

Messi, en son 2021'de PSG'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

2022 Dünya Kupası şampiyonu, 2 yıl aradan sonra yeniden serbest oldu. Arjantinli futbolcunun adı, Suudi Arabistan kulüpleri ile anılıyordu. Messi'ye 2 ve 3 yıl için 500 ila 600 milyon euro teklif edildiği bildirilimişti.

35 yaşındaki Messi, dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü yedi kez kazandı ve Dünya Kupası başarısının ardından bu yıl da ödülün en büyük adayı olarak görülüyor.

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