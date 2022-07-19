BAZOER'İN MENAJERİNE DAVET

BEŞİKTAŞ'IN MAAŞ ÖNERİSİ NE KADAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

HEDEF İSPANYA KAMPINA YETİŞMESİ

Transferde öncelikli isimleri kadroya kattıktan sonra aceleci davranmayan Beşiktaş, savunma hattına da bir takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in kefil olduğu Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu. Oyuncu için bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak.Hollanda ekibi Vitesse'den ayrılan Bazoer'in menajeri İstanbul'a davet edildi. Bu hafta içinde yapılacak görüşme transferde belirleyici olacak.25 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş, 1.5 - 1.7 milyon Euro arasında bir imza parası önerecek. Bazoer'e ise 1.3 milyon Euro civarında bir teklif yapılması öngörülüyor.Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda ücret artış sözü verilecek. 1.84 boyundaki savunmacının değeri 5 milyon Euro civarında. Şu ana kadar beklediği teklifleri alamaması Beşiktaş'ın işini kolaylaştırıyor.Yönetim, kısa süre içinde bu transferi bitirip takımın İspanya kampına yetiştirmek istiyor. Transfer komitesi ve İsmael arasındaki bilgi alış verişi de her gün sürüyor.