Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 14:19

MasterChef kim elendi? 30 Kasım 2023 (bugün- bu akşam) | MasterChef eleme adayı: Kim potaya gitti?

MasterChef kim elendi? sorusu bu akşam yanıt buldu. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı.30 Kasım 2023 akşamı yarışmaya veda eden isim jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktı. Peki ama yarışmaya kim veda etti? Geçen hafta yarışmaya Ayaz veda etmişti. Son haftalarda Metin, Kerem, Azize, Eda, Uğur, Sefa ve Gamze gibi güçlü isimlerin yarışmadan elenmesi bütün yarışmacılarda paniğe neden oldu. İşte MasterChef Türkiye All Star'a bu akşam veda eden isime dair bilgiler...

MasterChef kim elendi? 30 Kasım 2023 (bugün- bu akşam) | MasterChef eleme adayı: Kim potaya gitti?
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MasterChef All Star'da elenen yarışmacı dün ekranlara gelen yeni bölüm ile belli oldu. Alican ve Dilara eleme potasında ikiye kalırken elenen ismin son açıklamaları sonrasında stüdyoda duygusal anlar yaşandı. MasterChef All Star'ın son bölümünde birbirinden iddialı yarışmacılar elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Gece sonunda elenen yarışmacının vedası ise herkesi üzdü. Peki MasterChef'te dün kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'da kim elendi? İşte, 30 Kasım yarışmaya veda eden yarışmacı…
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: KİM POTAYA GİRDİ?
Haftanın 1. eleme adayı ismi Tolga oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

Mücadele sonunda kazanan takım belli olacak. Geçtiğimiz hafta Alican Sabunsoy'un elenmesi ile birlikte MasterChef All Star'da yeni bir sisteme geçildi. Artık dokunulmazlığı alan kişi bir arkadaşını potaya gönderemiyor. O kişi dokunulmaz oluyor ve oylamaya geçiliyor.

30 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında bir de bireysel dokunulmazlık oynanacak. Gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim en son belli olacak.

 



 
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