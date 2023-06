MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023: MasterChef All Star Türkiye yarışmacıları ve jurileri

MasterChef Türkiye 2023 kadrosu yarışmacıları yeni sezon tanıtım fragmanı ile açıklandı. Bu sezon All Star formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanan yarışmada, geçtiğimiz sezonların iddialı isimleri yer aldı. Yarışmacı kadrosunda bu yıl sürpriz isimleri barındıran MasterChef All Star'da jüri koltuğunda şef Mehmet Yalçınkaya ve şef Danilo Zanna oturacak. Geçtiğimiz sezonların jürisi Somer Sivrioğlu'nun tanıtım fragmanında yer almaması izleyenleri meraklandırırken, konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Peki, MasterChef All Star kadrosunda kimler var? İşte, MasterChef Türkiye yarışmacı kadrosu ve ayrıntılar.TV8 ekranlarında yayınlanan 2023 MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu;-Barbaros Yoloğlu,-Uğur Kardaş,-Metin Yavuz,-Sergen Özer,-Eren Kaşıkçı,-Sefa Okyay Kılıç,-Eray Aksungur,-Kıvanç Karadeniz,-Hasan Biltekin,-Fatma Nur Uçar,-Ayaz Geçer,-Tolga Şener,-Cemre Uyanık,-Alican Sabunsoy,-Mustafa Aydın,-Esra Tokelli,-Dilara Başaran,-Rıfat Yurttaş,-Suna Aydın,-Kerem Giritlioğlu,-Tahsin Küçük,-Ebru Has,-Yağız Özçelik,-Batuhan Bayır,-Faruk Batuhan Öner,-Gülşah Suna,-Duygu Acarsoy Atun,-Pelin Zaman.2018 - Uğur Kardaş2019 - Cemre Uyanık2020 - Serhat Doğramacı2021 - Eren Kaşıkçı2022 - Metin YavuzTanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor.Şef Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.