Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatıyor? 2023

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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı emekli maaşlarının erken ödenmesi kararı verildi. 4A-4B-4C emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri Mart ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 Emekli ve memur maaşları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mart ayı emekli ve memur maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin olarak bir açıklamada bulunmadı. Maaşların mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimizde yer alacak.Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı maaşlarına ilişkin olarak Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verilmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıklamıştı.Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat ve Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödendi.Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023 | Mart SSK, Bağ-Kur ve 4C emekli ve memur maaşları ne zaman hesaba yatar?SSK aylıklarından;17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödendi.4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödendi.Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023 | Mart SSK, Bağ-Kur ve 4C emekli ve memur maaşları ne zaman hesaba yatar?BAĞ-KUR aylıklarından;25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.terilerine 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar, KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturulduğu duyuruldu.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı.Başvurularını tamamlayan adaylar, SGK tarafından verilecek tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebilecek.Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.İşte 4A, 4B emekli maaşı hesaplama;uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;T.C Kimlik numarası,SSK Sicil Numarası,Baba adı,Nüfus il,Doğum tarihi bilgileri.'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.