Mancini: 'Arkadaşım öldü ama İtalya'yı terk etmeyeceğim'

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM ÖLDÜ"

"KİMSE BU CEHENNEME HAZIR DEĞİLDİ"

"İTALYA'DAN AYRILMAYACAĞIM,

BENİM MEZARIM BURADA"

, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesindeki son durum hakkında konuşurken, yakın arkadaşının ölüm haberini aldığını açıkladı.Roberto Mancini, "" açıklamasını yaptı.İtalya'da ölü sayısı 4 bini geçerken, sadece Lombardiya bölgesinde en z 3 bin kişinin öldüğü açıklandı. Son durumla ilgili konuşan Mancini, "" dedi.55 yaşındaki teknik adam "diye konuştu.