Ludogorets-Slavia Prag Maçı Canlı İzle Şifresiz | Ludogorets-Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Ludogorets deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Ludogorets- Slavia Prag maçının canlı yayını bulunmuyor.

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Ludogorets - Slavia Prag maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın canlı yayını bulunmuyor.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



25 Eylül Çarşamba19.45 Bodo Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)