LİSE MEZUNU POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir?

Söz konusu duyuruya göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına Erkek ve Kadın Öğrenci alımı gerçekleştirilecek. İşin Olsa ekibi olarak sizlere kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarını aktarıyoruz.Polis Akademisi Başkanlığından gelen duyuruya göre Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için;2000 Erkek,500 Kadın,olmak üzere toplamda 2500 Öğrenci alımı yapılacak. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.2023 yılı PMYO katılmak için adayların bazı genel ve özel nitelikleri sağlıyor olmaları şarttır. Bu kapsamda Genel olarak Akademini aradığı şartlar ve özel olarak ise Yaş, YKS ( TYT ) , Boy, Sağlık şartları gibi şartlar aranacak.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.Herhangi bi suç hükümlülüğü olmamak,Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.Adayların PMYO katılmak için Lise ve dengi okul mezunu olmak gereklidir.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak. (2023 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,Sağlık Şartı nedir?Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.Lise mezunu polis alımı kapsamında adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi itibari ile başlayacak. Buna göre en geç 10 gün içerisinde başvuru alınacak olup başvurular Online olarak alınacak.Başvuru Tarihleri: 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023Başvuru Ekranı: https://ais.pa.edu.tr/E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.