Lise (LGS) tercih sonuçları erken mi açıklanacak? MEB 2025

LGS yerleştirme sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından " LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr, sınavlar ve sonuç bölümünden sorgulama işlemi yapabilecek. Geçtiğimiz günlerde üniversite sınav sonuçlarının ilan edilen takvimden erken açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda ise tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gerekli belgelerle okullara müracaat edecek. MEB takviminde LGS sonuçlarının 4 Ağustos'ta duyurulacağı ifade edilmişti. Peki LGS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, tercih sonuçlarında son durum…



LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?



Bazı sosyal medya hesapları ve forumlarda LGS tercih sonuçlarının beklenen tarihten önce ilan edileceği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanması bulunmuyor.



Bakanlık daha önce ilan edilen takvime uygun hareket edecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta duyurulacak. Tercih sonuçlarının sabah erken saatlerde erişime açılması bekleniyor.



MEB LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?



"Lise yerleştirme sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr aracılığıyla sonuç sorgulama ekranına gidecek. T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulama işlemi yapılabilecek.





Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.



nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.





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