Lionel Messi: 'Bu halimizle Napoli'yi geçemeyiz'

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Napoli ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını değerlendirdi.
İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
"DEĞİŞMEMİZ GEREKİYOR"
33 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Böyle oynamaya devam edersek, Şampiyonlar Ligi'nin kazanma ihtimalimizin zor olduğunu söyledim. Çabalarımız La Liga'yı kazanmaya yetmedi. Eğer reaksiyon veremez ve bazı şeyleri değiştirmezsek, Napoli'yi geçemeyiz." dedi.
Lionel Messi, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 42 resmi maça çıktı. Arjantinli oyuncu, bu maçlarda takımına 30 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.
İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
"DEĞİŞMEMİZ GEREKİYOR"
33 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Böyle oynamaya devam edersek, Şampiyonlar Ligi'nin kazanma ihtimalimizin zor olduğunu söyledim. Çabalarımız La Liga'yı kazanmaya yetmedi. Eğer reaksiyon veremez ve bazı şeyleri değiştirmezsek, Napoli'yi geçemeyiz." dedi.
Lionel Messi, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 42 resmi maça çıktı. Arjantinli oyuncu, bu maçlarda takımına 30 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.