Leicester Manchester United maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 19. haftasında oynanacak Leicester-Manchester United maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakLeicester-Manchester United maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'ten itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 26 puan 1 averaj ile 8. sırada yer alan Leicester City, 41 puan 27 averaj ile 2. sırada yer alan Manchester United ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Matthew James, Robert Huth, misafir takımda ise Michael Carrick, Eric Bailly sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 32.312 kişi kapasiteli The King Power Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jonathan Moss yönetecek.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Wilfred Ndidi (1.620 dakika), Wes Morgan (1.620 dakika), Kasper Schmeichel (1.620 dakika).- Hakem Jonathan Moss yönetiminde çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Paul Pogba .- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Romelu Lukaku (1.620 dakika).- Hakem Jonathan Moss yönetiminde çıktığı 20 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Leicester City 1, Manchester United 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.- Leicester City 11 gol atarken, Manchester United 24 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Leicester City 1 ve Manchester United 9 maçta ilk golü atan taraf oldular.