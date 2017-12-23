Leicester Manchester United maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Leicester-Manchester United maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 19. haftasında Leicester-Manchester United karşı karşıya gelecek.
LEICESTER-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı
. Ligin 19. haftasında oynanacak Leicester-Manchester United maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.
Leicester-Manchester United maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'ten itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. Genel Bilgiler
- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 26 puan 1 averaj ile 8. sırada yer alan Leicester City, 41 puan 27 averaj ile 2. sırada yer alan Manchester United ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Matthew James, Robert Huth, misafir takımda ise Michael Carrick, Eric Bailly sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 32.312 kişi kapasiteli The King Power Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jonathan Moss yönetecek.Ev Sahibi
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Wilfred Ndidi (1.620 dakika), Wes Morgan (1.620 dakika), Kasper Schmeichel (1.620 dakika).
- Hakem Jonathan Moss yönetiminde çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.
- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Paul Pogba .
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Romelu Lukaku (1.620 dakika).
- Hakem Jonathan Moss yönetiminde çıktığı 20 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Leicester City 1, Manchester United 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Leicester City 11 gol atarken, Manchester United 24 golle karşılık verdi.
- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Leicester City 1 ve Manchester United 9 maçta ilk golü atan taraf oldular.