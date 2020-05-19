Kuranı Kerim güzel okuma yarışma birincisi kim?

Kuranı Kerim güzel okuma yarışmasında birinci olan isim Kadir Gecesi'nde final yapıldı. Yarışmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da görüntülü konuşma ile katıldı. TRT'den yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz çekilen yarışmanın final bölümü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımıyla 19 Mayıs Salı Kadir Gecesi saat 20.30'da ekrana gelecek.Programın final çekimlerine görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmacılara tebriklerini iletti. Yarışma Ramazan ayına özel düzenleniyor TRT 1'de ekrana gelen ve ramazan ayına özel düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, her bölümde 5 yarışmacı arasında gün birincisi seçiliyor. Seçilen gün birincileri hafta finalinde, hafta finalinin kazananları ise Kadir Gecesi ay finalinde yarışıyor.Kuranı Kerim güzel okuma yarışmasında günün kazanan ismi açıklandı. Güzel sesi ile yarışmada galibiyetini ilan eden isim Muhammed Yahya Yıldızhan olarak söylenmektedir. 16 Mayıs TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçları belli oldu. Birinciliği Muhammed Yahya YILDIZHANTRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasını izle. Başvuru nasıl yapılır? Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocaların jüri heyetini oluşturduğu yarışmaya Günlük kazananlar haftada bir yapılan hafta finaline katılıyor. Hafta birincileri de Ramazan ayı sonunda finale katılıyor. Gün birincilerine 3 tam altın hediye ediliyor…Muhammed Yahya YILDIZHAN (397 Puan)Recep ERGÜN (380 Puan)Ramazan TEZEL (379 Puan)Musab Üngever (372 Puan)Osman CERRAH (369 Puan)Yarışma sadece erkekler kategorisindedir.Katılımcıların 15 yaşını tamamlamış olması zorunludur. (18 yaşından küçük olanlar için veli muvafakati gereklidir.)Yarışmamız yurt içinden ve yurt dışından yarışmacıların katılımına açıktır. (Yurt dışı başvurularında TC vatandaşı olmak zorunludur)Yarışmacılar tek başına yahut ikili ya da grup halinde başvuru yapabilir.Başvurunun tamamlanması için adayların web sayfasındaki formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, Whatsapp üzerinden talep edilen videoyu göndermeleri gerekmektedir.Başvurular, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT tarafından görevlendirilecek olan değerlendirme komisyonunca incelenecektir.Yapılan değerlendirme sonucu, yarışmacı olma hakkı kazanamayan katılımcılara geri bildirim yapılmayacak yalnızca yarışmacı olarak belirlenen adaylarla iletişime geçilecektir.Yarışmacıların çekimde giyecekleri kıyafetler, programın kostüm sorumlularınca onaylanıp, belirlenecektir.Yaptığı Başvuru Kabul Gören Kişilerin DikkatineBaşvurusu kabul gören kişilere telefon üzerinden geri dönüş sağlanacaktır. Bu kişilerden programda kullanılacak olan VTR için videolar çekip göndermesi istenecektir. Bu videoların gönderilmesi mecburidir.Başvurusu kabul gören yarışmacılara çekimlerin yapılacağı tarihler bildirilecektir. Söylenen tarihte kişilerin TRT Arı stüdyolarında olması gerekmektedir. Yarışmacıların konaklama ve ulaşım masrafları TRT tarafından karşılanacaktır.Yarışma HakkındaProgram Kasım ayından itibaren TRT 1'de yayınlanacaktır.Her bölümde 5 yarışmacı yarışacaktır. Birinci olanlar ay final bölümüne katılmaya hak kazanacaktır.Performanslar alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Aynı zamanda stüdyoda yer alan seyirciler de oylamaya katılacaklardır.Mayıs ayında yarı final yapılacaktır. Ramazan ayında ise günlük olarak yayınlanacaktır.Ramazan ayında her gün 5 yarışmacı yarışacaktır.Yarı finalde finale kalan 4 yarışmacı Ramazan ayında finale kalan 4 yarışmacı ile büyük finalde karşılaşacaktır. Bu 8 kişi içinden 3 kişi dereceye girecektir.11 ayın sultanı Ramazanın gelmesi ile beraber TRT 1 yeni yarışmalar düzenlemeye başladı. Peki TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması nasıl katılınır?1. Recep Tayyip Şentürk 383 puan2. Emre Olçar 382 puan3. Sezer Verim 377 puan4. Ali Apılı 372 puan5. Bilal Ömeroğlu 369 puan1. Hüseyin Akbulut 395 puan2. Taner Çelebi 394 puan3. Muhammed Çağrı Uçar 386 puan4. Hüseyin Çalışkan 384 puan5. Alaattin Gurur 383 puanYarışmaya bu akşam katılan isimler şunlardı:1. Muhammet Ali Akgün 387 puan2. Mahmut Sağır 385 puan3. Mehmet Obuz 377 puan4. Muhammed Emre Genç 367 puan5. Muhammed Akçıl 362 puanYarışmada birinci olan Muhammet Ali Akgün 3 tam altın kazandı. Aynı zamanda hafta finaline de katılacak.Diğer yarışmacılar ise birer tam altın hediye aldı.