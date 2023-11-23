Kredi faizleri artacak mı, kasım 2023 banka kredi faizleri ne oldu?

Politika faizinde beklentilerin üzerinde artış yapan Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında yükselişi ise frenledi ve değişim yapılmayacağını duyurdu.TCMB'nin faiz kararıyla eşzamanlı açıkladığı kararda faiz artışlarıyla birlikte yükselen kredi kartı faizlerinde bu ay değişim olmayacak.TCMB'nin açıklamasında, "Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır" denildi.TCMB'nin açıklamasında, "Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır" denildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aynı anda birçok karar açıklarken, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldığını ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirdiğini açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aynı anda birçok karar açıklarken, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldığını ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirdiğini açıkladı.Açıklamaya göre, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu.