Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 14:35

KPSS sınav yerleri açıklandı | 2024 KPSS lisans yerleri

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.

KPSS sınav yerleri açıklandı | 2024 KPSS lisans yerleri
Abone Ol
KPSS 2024 sınav yerleri son dakika ÖSYM duyurusu ile erişime açıldı. 2024 KPSS lisans sınavı öncesi, giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınabilecek. ÖSYM tarafından ilk oturumu KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da yapılacak olan söz konusu sınav giriş belgesi, aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. 2024-KPSS/ÖABT/Alan Bilgisi/DHBT sınava giriş belgesi Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden indirilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

"14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

HER OTURUM İÇİN AYRI GİRİŞ BELGESİ OLACAK

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Montella: ''Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreği'' Euro 2024 Montella: ''Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreği''
Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi! Euro 2024 Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi!
Dursun Özbek: ''Nokta atışı transferler yapacağız'' Galatasaray Dursun Özbek: ''Nokta atışı transferler yapacağız''
EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya Euro 2024 EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya
EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya Euro 2024 EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya
Gökhan Karaaslan'dan mesaj: 'Altay'a hizmete hazırım' Spor Toto 2. Lig Gökhan Karaaslan'dan mesaj: "Altay'a hizmete hazırım"
Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması Spor Toto 1. Lig Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması
Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor Türkiye Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor
Bodrumspor'da Celustka kalıyor Bodrumspor Bodrumspor'da Celustka kalıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da ayrılık: Nicolo Zaniolo
2
Galatasaray resmi teklif yaptı: Guela Doue
3
Galatasaray için bir transferden fazlası: Michy Batshuayi
4
Fenerbahçe'den Lauriente'ye 13 milyon euro!
5
Fenerbahçe'den flaş girişim: Ansu Fati!
6
Yusuf Kabadayı'dan sürpriz transfer
7
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı

SON HABERLER

yukarı ok