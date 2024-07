KPSS sınav yerleri açıklandı | 2024 KPSS lisans yerleri

KPSS 2024 sınav yerleri son dakika ÖSYM duyurusu ile erişime açıldı. 2024 KPSS lisans sınavı öncesi, giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınabilecek. ÖSYM tarafından ilk oturumu KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da yapılacak olan söz konusu sınav giriş belgesi, aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. 2024-KPSS/ÖABT/Alan Bilgisi/DHBT sınava giriş belgesi Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden indirilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.



KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU



KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:



"14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."



KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.



HER OTURUM İÇİN AYRI GİRİŞ BELGESİ OLACAK



Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.



Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.







