Haber Tarihi: 15 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 13:56

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

KPSS ortaöğretim sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih verdi. Belirlenen takvime göre, KPSS ortaöğretim sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı geride kaldı. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, 12.25'te sona erdi.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇ TARİHİ

15 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler.
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