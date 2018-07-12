Köpek ve tavuğun münakaşası güldürdü

Bir tarafta oyun oynamak isteyen köpek, diğer tarafta hiç havasında olmayan tavuk...







İLGİLİ VİDEO Bir tarafta oyun oynamak isteyen köpek, diğer tarafta hiç havasında olmayan tavuk...

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