Köpek ve tavuğun münakaşası güldürdü

Bir tarafta oyun oynamak isteyen köpek, diğer tarafta hiç havasında olmayan tavuk...

12 Temmuz 2018 20:54
Köpek ve tavuğun münakaşası güldürdü
Bir tarafta oyun oynamak isteyen köpek, diğer tarafta hiç havasında olmayan tavuk...


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