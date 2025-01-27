Kolonya abdest bozar mı? (Diyanet)

Kolonya ve krem sürmenin abdesti bozup bozmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Günlük hayatta kullandığımız pek çok kozmetik ürün içinde güzel kokular da yer alıyor. Ele ve yüze alkol içeren krem ve kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ama bazı alimler, abdest almadan önce hassasiyetinizden dolayı, namaza durmadan önce daha önce bir krem ya da kolonya kullanmışsanız ellerinizi yıkamanın doğru olduğunu savunuyor. Aynı durum kolonya için de geçerlidir. Ele ve yüze kolonya sürmek de abdesti bozmaz.

Abdest hangi hallerde bozulur, kolonya parfüm abdesti bozar mıı sorusu sıkça sorulmaktadır.