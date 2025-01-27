Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 12:03 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 12:03

Kolonya abdest bozar mı? (Diyanet)

Kolonya ve parfüm abdest bozar mı sorusu sıkça sorulmaktadır. Temizlik için kullanılan alkol ürünlerinden olan kolonya ve parfüm kullanmak abdest bozmaz.

Kolonya abdest bozar mı? (Diyanet)
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Abdest hangi hallerde bozulur, kolonya parfüm abdesti bozar mıı sorusu sıkça sorulmaktadır. 

Kolonya Abdesti Bozar mı?

Kolonya ve krem sürmenin abdesti bozup bozmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Günlük hayatta kullandığımız pek çok kozmetik ürün içinde güzel kokular da yer alıyor. Ele ve yüze alkol içeren krem ve kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ama bazı alimler, abdest almadan önce hassasiyetinizden dolayı, namaza durmadan önce daha önce bir krem ya da kolonya kullanmışsanız ellerinizi yıkamanın doğru olduğunu savunuyor. Aynı durum kolonya için de geçerlidir. Ele ve yüze kolonya sürmek de abdesti bozmaz.
 
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