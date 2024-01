Kızıl Goncalar: 29 Ocak 2024 Reyting Sonuçları

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.



Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.



İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?



29 Ocak Pazartesi reyting sonuçları



Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.



AB'de ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.



20+ABC1 listesinde de ilk sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.



Kızıl Goncalar Reyting Sonuçları 2024



Total



| 1. | Kızıl Goncalar | Fox TV |

| 2. | Survivor All Star | TV8 |

| 3. | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi | TRT1 |



AB



| 1. | Kızıl Goncalar | Fox TV |

| 2. | Kızıl Goncalar Özeti | Fox TV |

| 3. | Ömer | Star TV |



Kızıl Goncalar, 2024 yılının ilk aylarında da reytinglerde zirvedeki yerini korudu. Dizi, 22 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan bölümüyle Total kategorisinde 10.22 reyting ve 23.34 share alarak birinci oldu. AB kategorisinde ise 11.24 reyting ve 25.64 share alarak birinci oldu.



Dizi, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde yaşanan olayları konu alıyor.



Kızıl Goncalar, 2024 yılında da reytinglerde başarılı bir performans göstermeye devam etmesi bekleniyor.