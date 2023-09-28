Kaymakamlık sınavı ne zaman 2023? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları nedir?

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi, Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları sonrasında belli oldu. Kaymakam olabilmek için sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi sınava hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, sınavın başvuru şartları merak ediliyor. Peki, 2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman?Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.Kaymakamlar ilçelerin en büyük idari amirleridir. Kariyerine Kaymakam olarak devam etmek isteyen kişiler için sınav bulunmaktadır. Kaymakam olmak için İktisadi ve İdari Bilimlerin Fakültesinin bölümlerini ya da Hukuk bölümünü tamamlamış olmak gerekir. Bölümlerin 4 yıllık olması da sınav başvuru şartları arasındadır. Bu bölümlerden mezun olan kişiler Kaymakamlık sınavına başvuruda bulunarak şanslarını deneyebilir. Farklı bölümlerden mezun olmuş kişilerin Kaymakam olma ya da Kaymakamlık sınavına başvurma şansı bulunmaz. Sınavdan 70 puan alan kişiler başarılı kabul edilir ve 4 mülakata alınır.Mülakat puanları ile beraber sınav puanının ortalaması alınarak herkesin başarı puanı belirlenir. Kaymakam olmak için erkeklerin mutlaka askerlik görevlerini tamamlamış olması gerekir. 35 yaşını aşmamış olmak da Kaymakamlık için aranan şartlardan biridir. Kaymakam olmak için tamamlanması gereken kurs ve staj süreci de vardır. 3 yıl stajdan sonra Kaymakam olmaya hak kazanılır.Kaymakamlık sınavına girmek için bazı şartlar vardır. Bunlar:35 yaşın altında olmakÜniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmakErkek adaylar için askerliğin yapılmış olmasıKaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir. Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler. Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur. Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz.Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız.Siz şimdiden çalışmaya başlayın."