Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 10:15

Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2023 TEFE TÜFE ile TÜİK kasım ayı enflasyon oranı ne oldu?

Emekliye zam ve memur zammı için düzenleme geliyor. SGK emekli zammı, memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün belli oldu. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranının son dakika açıklamasıyla refah payı hariç Ocak emekli zammı büyük oranda netleşti. Veriler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında da yer alacak. Nihai rakamlar Aralık enflasyonunun 2024 Ocak başında açıklanmasıyla kesinleşecek. 5 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı tablosu ne oldu? İşte memur ve emekli maaşı zam hesaplama tablosu...

Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2023 TEFE TÜFE ile TÜİK kasım ayı enflasyon oranı ne oldu?
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Enflasyon rakamları açıklandı. Gözler TÜİK'ten gelecek açıklamadaydı. Milyonlarca memur ve emekli ocak zammı için yeni enflasyon oranının açıklanmasını bekliyordu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara gelecek zam oranları netleşmeye başladı. Peki, Kasım ayı enflasyonu ne oldu?  EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu.

5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.

KASIM 2023 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Enflasyon oranı ne oldu? Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış göstermişti. Öte yandan Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 oldu. İşte son enflasyon beklentisi.

ENFLASYON ORANI NE OLDU?

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

 
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