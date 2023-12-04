Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2023 TEFE TÜFE ile TÜİK kasım ayı enflasyon oranı ne oldu?

Enflasyon rakamları açıklandı. Gözler TÜİK'ten gelecek açıklamadaydı. Milyonlarca memur ve emekli ocak zammı için yeni enflasyon oranının açıklanmasını bekliyordu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara gelecek zam oranları netleşmeye başladı. Peki, Kasım ayı enflasyonu ne oldu?Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu.5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.Enflasyon oranı ne oldu? Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış göstermişti. Öte yandan Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 oldu. İşte son enflasyon beklentisi.TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.