Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 17:14

Karne Haftasında Yoklama Alınır mı? 2025 MEB Kararı

15 günlük yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrenci gözlerini karne gününe çevirmiş durumda. Son sınavlarına giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne haftası okullara yoklama alınıp alınmayacağını sorguluyor. Peki, "Okulun son haftası yoklama alınacak mı? Karne haftası e-okula devamsızlık yazılır mı?" İşte detaylar...

Karne Haftasında Yoklama Alınır mı? 2025 MEB Kararı
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15 günlük yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş sürerken milyonlarca öğrenci gözlerini karne gününe çevirmiş durumda. Özellikle son sınavlarını tamamlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne haftasında okullarda yoklama alınıp alınmayacağını ve devamsızlık durumunun e-Okul sistemine işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor.

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okulların son haftasında yoklama alınmamasıyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Bazen yönetici takdirine bağlı olarak değişkenlik gösterse de, son haftada da tıpkı önceki haftalarda olduğu gibi yoklama alındığı, ve sisteme işlendiği biliniyor.

İKİNCİ DÖNEM 5 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 19 milyon öğrenci ve görev yapan 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
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