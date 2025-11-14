Haber Tarihi: 14 Kasım 2025 10:48 - Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 10:48

Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Kasım ayının ikinci haftası itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşmeye başladı. Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte birçok vatandaşın aklındaki soru da aynı: "Kar ne zaman yağacak, ilk kar hangi illere düşecek?" Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde kar yağışı alarmı verildi. 9 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Abone Ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, Kasım ayının ortasından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Uzmanlar, yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceğini belirtirken, gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KAR YAĞACAK İLLER HANGİLERİ?

Meteoroloji verilerine göre bu hafta 9 ilde kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışı alacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: İSTANBUL VE ANKARA'DA DURUM NE?

Batı illerinde kar yağışı beklenmezken, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde hava sıcaklıklarının 10°C'nin altına düşeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın yüksek kesimlerinde hafta sonuna doğru hafif karla karışık yağmur görülebilir.

METEOROLOJİDEN UYARI: SOĞUK VE DON OLAYLARINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıda bulundu. Sürücülerin dikkatli olması, vatandaşların ise mümkünse akşam saatlerinde trafiğe çıkmaktan kaçınması öneriliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELERDE SICAKLIK TAHMİNLERİ

Erzurum: -4°C / 2°C
Kars: -5°C / 1°C
Ardahan: -6°C / 0°C
Van: 0°C / 4°C
Kayseri: -2°C / 6°C
Yozgat: -3°C / 5°C
Hakkari: -1°C / 3°C
Kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilk kar yağışlarının 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Kar yağacak iller hangileri?
Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?
Kasım ayı ortası itibarıyla İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru 10 derecenin altına inecek.

Ankara'da kar var mı?
Ankara'da özellikle yüksek kesimlerde hafta sonuna doğru hafif karla karışık yağmur görülebilir.

Soğuk hava ne kadar sürecek?
Soğuk hava dalgasının en az bir hafta boyunca etkili olması, ardından sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin hedefi: Quinten Timber Fenerbahçe Fenerbahçe'nin hedefi: Quinten Timber
Merih'ten Dünya Kupası mesajı Milli Takım Merih'ten Dünya Kupası mesajı
'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi': YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS Ne Zaman? Gündem 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi': YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS Ne Zaman?
A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak Milli Takım A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak
Bulgaristan ile 100 yıllık futbol geçmişi! Milli Takım Bulgaristan ile 100 yıllık futbol geçmişi!
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
Victor Nelsson: 'Galatasaray'a dönmeyeceğim!' Galatasaray Victor Nelsson: "Galatasaray'a dönmeyeceğim!"
COINO kimin, kapandı mı? Gündem COINO kimin, kapandı mı?
Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Gündem Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho pusuda bekliyor
2
Devin Özek: "Burada çaycı, emlakçı yaptılar!"
3
UEFA'dan Fenerbahçe ve Viktoria Plzen'e ceza!
4
Manchester United'da iki veda kararı: Altay ve Onana!
5
Merih'ten geleceği için karar!
6
PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı
7
Oosterwolde ve Mert Hakan için hapis istemi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.