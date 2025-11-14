Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, Kasım ayının ortasından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Uzmanlar, yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceğini belirtirken, gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



KAR YAĞACAK İLLER HANGİLERİ?



Meteoroloji verilerine göre bu hafta 9 ilde kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışı alacak.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: İSTANBUL VE ANKARA'DA DURUM NE?



Batı illerinde kar yağışı beklenmezken, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde hava sıcaklıklarının 10°C'nin altına düşeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın yüksek kesimlerinde hafta sonuna doğru hafif karla karışık yağmur görülebilir.



METEOROLOJİDEN UYARI: SOĞUK VE DON OLAYLARINA DİKKAT



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıda bulundu. Sürücülerin dikkatli olması, vatandaşların ise mümkünse akşam saatlerinde trafiğe çıkmaktan kaçınması öneriliyor.



KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELERDE SICAKLIK TAHMİNLERİ



Erzurum: -4°C / 2°C

Kars: -5°C / 1°C

Ardahan: -6°C / 0°C

Van: 0°C / 4°C

Kayseri: -2°C / 6°C

Yozgat: -3°C / 5°C

Hakkari: -1°C / 3°C

Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilk kar yağışlarının 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde görülmesi bekleniyor.



Kar yağacak iller hangileri?

Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı tahmin ediliyor.



İstanbul'a kar yağacak mı?

Kasım ayı ortası itibarıyla İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru 10 derecenin altına inecek.



Ankara'da kar var mı?

Ankara'da özellikle yüksek kesimlerde hafta sonuna doğru hafif karla karışık yağmur görülebilir.



Soğuk hava ne kadar sürecek?

Soğuk hava dalgasının en az bir hafta boyunca etkili olması, ardından sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.

