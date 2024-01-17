Haber Tarihi: 17 Ocak 2024 16:59 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:59

Kar Kardeşliği filmi gerçek mi? Kar Kardeşliği filmi hikayesi

1972'de yaşanan bir uçak kazasının öyküsünü anlatan Kar Kardeşliği filmi bir süre önce Netflix'te izleyici ile buluştu. Sarsıcı film nedeniyle internette de 'Kar Kardeşliği filmi gerçek hikaye mi' sorusu çok arananlar arasına girdi. Peki, Kar Kardeşliği filmi gerçek mi? Kar Kardeşliği filmi hikayesi ile filmin konusu ve filmin işlediği kaza hakkında bilinenler...

Kar Kardeşliği filmi gerçek mi? Kar Kardeşliği filmi hikayesi
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Ödüllü yönetmen J.A. Bayona'nın filmi Kar Kardeşliği 1972'da And Dağları'ndaki uçak faciası ve 16 kişinin 72 gün sonraki mucizevi kurtuluşunun hikayesini anlatıyor. Bayona'nın 2007 yapımı The Orphanage'dan bu yana çektiği ilk İspanyol filmi olan film, 2023 Venedik Film Festivali'nin kapanış filmi oldu. Kar Kardeşliği, İspanya'nın da resmi Oscar adayı. 18 yaş üstüne hitap eden hikaye konu itibarıyla oldukça ağır ve sarsıcı. Çünkü Kar Kardeşliği, kazayı ve ardından kurbanların açlıktan ölmemek için yamyamlık da dahil olmak üzere yapmak zorunda kaldıkları şeyleri içeriyor. Filmde, olaylar öncelikle kazazedelerden ragbi oyuncusu Numa Turcatti'nin bakış açısıyla anlatılıyor.

Kar Kardeşliği Filmi Gerçek Mi?

Kar Kardeşliği filmi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. 13 Ekim 1972'de Uruguay Hava Kuvvetlerine ait 571 sefer sayılı uçuş, And Dağları'na çarparak düşer. Uçaktaki 45 yolcudan yalnızca 29'u kazadan sağ kurtulur.

Hayatta kalanlar, 72 gün boyunca And Dağları'nda mahsur kalır. Bu süre boyunca, hayatta kalmak için çeşitli zorluklarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Yiyecek ve su bulmak, soğuktan korunmak ve yaralanan arkadaşlarına bakmak gibi zorluklar, hayatta kalanları büyük bir sınavdan geçirir.

Hayatta kalanlar, birbirlerine destek olarak ve birlikte hareket ederek bu zor süreci atlatmayı başarır. Bu süreçte, aralarında güçlü bir bağ oluşur ve birbirlerine "kardeş" olarak hitap etmeye başlarlar.

Kar Kardeşliği filmi, bu gerçek hikayeyi konu alır. Film, hayatta kalanların yaşadığı zorlukların yanı sıra, aralarındaki dayanışmayı ve birbirlerine olan bağlılığını da gözler önüne serer.

Film, 2022 yılında Netflix'te yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Film, 72. Venedik Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Filmin yönetmeni Fernando Meirelles, filmin gerçek bir hikayeden uyarlandığını şu sözlerle anlatıyor:

"Bu film, insan ruhunun gücü ve dayanışmanın önemi hakkında bir hikaye. Bu hikaye, 72 gün boyunca And Dağları'nda mahsur kalan ve birbirlerine destek olarak hayatta kalmayı başaran insanların hikayesidir."

Filmin başrollerinde Edgar Ramirez, Garret Dillahunt, Josh Hutcherson ve Juan Pablo Raba gibi oyuncular yer alıyor.

Kar Kardeşliği Filmi Hikayesi Gerçek Mi?

Kar Kardeşliği filminin hikayesi gerçektir. 13 Ekim 1972'de Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçuş, And Dağları'na çarparak düşer. Uçaktaki 45 yolcudan yalnızca 29'u kazadan sağ kurtulur.

Hayatta kalanlar, 72 gün boyunca And Dağları'nda mahsur kalır. Bu süre boyunca, hayatta kalmak için çeşitli zorluklarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Yiyecek ve su bulmak, soğuktan korunmak ve yaralanan arkadaşlarına bakmak gibi zorluklar, hayatta kalanları büyük bir sınavdan geçirir.

Hayatta kalanlar, birbirlerine destek olarak ve birlikte hareket ederek bu zor süreci atlatmayı başarır. Bu süreçte, aralarında güçlü bir bağ oluşur ve birbirlerine "kardeş" olarak hitap etmeye başlarlar.

Hayatta kalanlar, 23 Aralık 1972'de, bir kurtarma ekibi tarafından bulundu. Bu olay, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve hayatta kalanların hikayesi, "And Dağları'nda Mahsur Kalanlar" olarak anılmaya başlandı.

Film, hayatta kalanların yaşadığı zorlukların yanı sıra, aralarındaki dayanışmayı ve birbirlerine olan bağlılığını da gözler önüne serer. Film, 2022 yılında Netflix'te yayınlandı ve büyük ilgi gördü.
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