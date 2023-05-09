KAMU İŞÇİSİ ZAMMI 2023: Kamu işçilerine zam oranı açıklandı

Milyonlarca kamu çalışanı ilgilendiren görüşmelerde bir sonuç çıkmadı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan: "Önemli bir aşamaya geldik, umarım önümüzdeki hafta bu işi sonlandırırız" ifadelerini kullandı. Türk-İş Başkanı Atalay da "Talepleri karşılasınlar Salı günü son olur, Salıdan sonra konuşmamızın bir anlamı kalmaz" diye konuştu. Kamu işçilerine gelecek olan zam merakla bekleniyor. Peki, Kamu işçilerine ne kadar zam gelecek? Kamu işçilerine zam ne zaman açıklanacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçileri zam oranıyla ilgili olarak; "Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." cümlelerine yer verdi.Toplu sözleşme ile birlikte refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıktı.Görüşmelerde işveren sendikasının geçen hafta 12 bin lira teklif ettiğini bildiren Atalay, "Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin -12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Taşeronlarla ilgili talebimiz var. Bakan Bey Bu konuda problem bitti, çözeceğiz dedi. Taşeron meselesini seçim ne olursa olsun çözeceklerini ifade ediyorlardı. Bu da bizim için en önemli meselelerden bir tanesiydi" dedi.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sözleşmede, düşük ücret olarak 15 bin lira teklif ettik, şu an 12 bin liradan pazarlık süreci var. Yukarıdaki ücrete de yüzde 45 ve bir de iyileştirme teklif ettik. Bakan Beyin ifadesi 12 bin ve yüzde 40 civarı idi. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik kendisine. Bununla ilgili kamuoyunun beklentisi var, bizim de süremiz var. Arzumuz seçim arifesinden evvel bitirmek; ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olmayız. Arzu ettiğimiz bir rakam olmazsa niye bitirelim?" diye konuştu.Bir basın mensubunun, pazarlık konusunda ortada bir rakamı kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruya ise Atalay, "Bu bir pazarlık. Kafamızda muhakkak bir rakam var. İstediğimiz belli. Nereye yaklaşırız, ondan sonra gelir, tabana anlatırız. Herkes kendi sözleşmesini imzalıyor" cevabını verdi.AK Parti İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda 700 bin işçiye zam konusuda değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." dedi.Buna göre; 700 bin işçinin zam pazarlığı 9 Mayıs 2023 Salı günü sonuçlanacak.700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha bir araya geldi.Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, salı günü önlerine bir rakamın geleceğini söyledi ve seçimden önce bu işi bitirmek istediklerini yineledi.Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir açıklama yapmıştı.2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini dile getirmiştiAtalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı.Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.