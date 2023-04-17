KADİR GECESİ KANDİL Mİ? 2023 Diyanet açıklaması

2023 Kandil Günleri tarihleri ve takvimi:

REGAİB KANDİLİ

MİRAÇ KANDİLİ

BERAT KANDİLİ

: KADİR GECESİ

MEVLİD KANDİLİ

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesine kısa bir süre kala Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi dinî anlamda, "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasına gelmektedir. Bu kapsamda Kadir Gecesi için geri sayım sürerken, "Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.İslam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisi olan Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Kandil günü ve Kadir Gecesi ibadetleri birbirinden ayrılmaktadır. Osmanlı padişahı II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Diyanet takvimine göre Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandil günleri bulunmaktadır. Dolayısıyla 17 Nisan Pazartesi günü kandil günü değil mübarek bir gece olan Kadir Gecesi'dir.26 Ocak PERŞEMBE :17 Şubat CUMA:6 Mart PAZARTESİ:17 Nisan PAZARTESİ26 Eylül SALI:Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır. İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır.Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.