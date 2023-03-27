Haber Tarihi: 27 Mart 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 14:55

Kabine Toplantısı ne zaman? Mart Cumhurbaskanı Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak?

Kabine Toplantısı kararları 27 Mart Pazartesi günü gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda siyaset, ülke gündemi ve ekonomi gibi önemli konular ele alınacak. Her ay 2 kez gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, geçtiğimiz hafta yapılmazken, gözler bir sonraki toplantıda gündeme gelecek olan konulara çevrildi. Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nda deprem, sel felaketi ve seçim gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Kabine Toplantısı ne zaman? Mart Cumhurbaskanı Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak?
Abone Ol
27 Mart Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve gündemdeki konular vatandaşlar tarafından bekleniyor. Yeni bir haftanın başlamasıyla gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 6 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 20 Mart'ta yapılması bekleniyordu. Ancak geçen hafta Kabine Toplantısı gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı'nın bugün yapılması ön görülmüyor
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında 2 hafta bir organize ediliyor. Son toplantı 6 Mart'ta gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün programında, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacağı görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek. Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada seçim tarihini duyurarak şunları söyledi;

Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.


10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir. Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz. Depremle ilgili çalışmaların ve seçim sürecinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Kasımpaşa'da üçüncü Özdeş dönemi Kasımpaşa Kasımpaşa'da üçüncü Özdeş dönemi
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özer Hurmacı Spor Toto 2. Lig Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özer Hurmacı
İsviçreli teknik direktör, Muleka için ısrarcı! Türkiye Transferler İsviçreli teknik direktör, Muleka için ısrarcı!
James Rodriguez'den Beşiktaş'a yanıt Beşiktaş James Rodriguez'den Beşiktaş'a yanıt
Kabine Toplantısı ne zaman? Mart Cumhurbaskanı Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak? Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Mart Cumhurbaskanı Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak?
Galatasaray'ın bitmeyen Moussa Dembele aşkı! Galatasaray Galatasaray'ın bitmeyen Moussa Dembele aşkı!
Şenol Güneş'ten Omar Colley'e özel görev! Beşiktaş Şenol Güneş'ten Omar Colley'e özel görev!
Karşıyaka'da kötü gidişat sürüyor Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'da kötü gidişat sürüyor
Gustavo Henrique için transfer savaşı! Fenerbahçe Gustavo Henrique için transfer savaşı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Okan Buruk: "2 oyuncumuz sakatlık yaşadı"
2
Morgan de Sanctis, Galatasaraylı yıldızı istiyor!
3
Ümraniyespor Başkanı Aksar: "Jorge Jesus büyüklük yaptı, özür diledi"
4
Galatasaray, Boey'in yerine oyuncu arıyor!
5
Abdülkerim Bardakcı bilmecesi!
6
Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştüler!
7
Kim Min-Jae'den transfer itirafı!

SON HABERLER

yukarı ok