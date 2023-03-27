Kabine Toplantısı ne zaman? Mart Cumhurbaskanı Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

27 Mart Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve gündemdeki konular vatandaşlar tarafından bekleniyor. Yeni bir haftanın başlamasıyla gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 6 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 20 Mart'ta yapılması bekleniyordu. Ancak geçen hafta Kabine Toplantısı gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı'nın bugün yapılması ön görülmüyorKabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında 2 hafta bir organize ediliyor. Son toplantı 6 Mart'ta gerçekleşmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün programında, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacağı görülüyor.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek. Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada seçim tarihini duyurarak şunları söyledi;Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir. Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz. Depremle ilgili çalışmaların ve seçim sürecinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.