İzmir ESHOT grev ne zaman bitecek, bitti mi?

ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanlarının grev kararı sonrasında şehir sakinleri ''İzmir'de 29 Mayıs'ta toplu taşıma çalışmıyor mu, ESHOT grevde mi?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı. Şehirde metro, İZBAN ve vapur hatları normal seferlerine devam edecek. İşte, detaylar...

İzmir'de ESHOT'a bağlı şirketlerden olan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı sonrasında bu şirketlere tabi olan toplu taşıma araçları 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50'dan itibaren kontak kapattı.

Konuya dair Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 aydın süren görüşmelerin neticesiz kaldığını ve 29 Mayıs itibari ile söz konusu şirkete bağlı çalışanların greve başlayacağını duyurdu.

Grevin bitiş tarihine dair bir detay bulunmuyor ancak Belediye Başkanı Tugay, grevin sonlanması için tekliflere açık olduklarını ifade etmişti.

ESHOT Genel Müdürlüğü, İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerindeki çalışanların dahil olacağı grev nedeniyle toplu taşıma severlrine dair bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, ESSHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından grev kararı alındığı ve bu nedenle mağduriyetlerin önüne geçmek adına metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemlerine bağlı otobüs hatlarında öncelikli olarak hizmet verileceği bildirildi.

29 Mayıs günü ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet verilmeye devam edilecek. İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağı da eklendi.

Belediye Başkanı Cemil Turgay, X hesabından duruma dair açıklamada bulundu; ''İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 başından beridir, DİSK Genel-İş'le toplu sözleşme görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın itibari ile başlayacak.

Sendikanın talepleri maalesef makul değildir, ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir.

Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukukî haklarıdır. Buna saygı duyacağız, bununla birlikte, grev uygulamasında Kanun nazarında himaye edilmeyecek eylemlere de hukukla yanıt vereceğiz.''

Tugay ayrıca, grevin sonlanması için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ve makul her teklife açık olduğuklarını ekledi.