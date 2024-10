İran İsrail'i neden vuruyor, neden saldırdı? 2024

İran, dün akşam saatlerinden itibaren İsrail'e 180 balistik füze fırlattı. İran "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen ve dün akşam TSİ 19.30'da başlayan saldırıda İsrail'in üç askeri üssünün hedef alındığını duyurdu.



İsrail'in meşhur 'demir kubbe' hava savunma sisteminin savuşturamadığı bazı füzeler İsrail topraklarına düştü. Bazı bölgelerde füzelerin tahribatıyla kraterler oluştu.



Atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenler çaldı. İsrail basınıİran'ın 180 balistik füze fırlattığını yazdı.



CAN KAYBI VAR MI?

İsrail, vatandaşlarına saldırı sırasında sığınaklara gitme çağrısı yaparken ordu tarafından yapılan açıklamada saldırılarda can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



İran ordusu, atılan füzelerin büyük kısmının engellendiğini, İran Devrim Muhafızları (IRGC) ise ilk kez sesten hızlı füzelerin fırlatıldığını ve yüzde 90 oranında isabet sağlandığını öne sürdü.



IRGC kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırıda İsrail'e ait üç askeri üssün hedeflendiği belirtildi.



HAMANEY, 'GÜVENLİ BİR YERE' ALINDI



Saldırı emrini veren İran dini lideri Ali Hamaney'in, İsrail misillemesine karşı güvenli bir yere alındığı bildirildi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldık. Siyonist rejim, İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanıldı.



"SİYONİST REJİMİN SALDIRGANLIĞINA KARARLI BİR YANIT"



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise saldırıyı "Siyonist rejimin saldırganlığına kararlı bir yanıt" olarak duyurdu ve "Netanyahu şunu bilsin ki İran savaşçı değildir ancak her türlü tehdide karşı kararlılıkla durmaktadır... İran ile çatışmaya girmeyin" dedi.



İran'ın saldırılarına İsrailli bakanlardan tepki geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.



"İRAN BÜYÜR BİR HATA YAPTI"



İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun bedelini ödeyeceklerini" ifade etti. Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.



Başbakan Benjamin Netanyahu ise saldırının ardından geç saatlerde güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı konuşmada "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran'daki rejim kendimizi savunma kararlılığımızı ve düşmanlarımıza karşı misilleme yapma kararlılığımızı anlamıyor... Anlayacaklar." ifadelerini kullandı.



İran ise BM'ye gönderdiği mektupta füze saldırılarının "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde düzenlendiğini savundu.



Öte yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde başlattığı işgal girişimine katılan birliklerin sayısını artırdı.



İran'ın saldırılarının ardından başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan kişiler sevinç gösterilerinde bulundu.



İSRAİL NASIL YANIT VERECEK?



İsrail'in Walla haber sitesi, Tel Aviv'in "ilerleyen günlerde İran'ın füze saldırısına "önemli bir misillemeye" hazırlandığını ileri sürdü. Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, Tel Aviv'in İran'a yönelik "misillemesinin" ilerleyen günlerde olacağı savunuldu.



Haberde, İsrail'in füze saldırısına karşılık Tahran'da petrol rafinerilerini vurmayı hedeflediği, İran'ın hava savunma sistemlerinin de vurulabileceği iddiasına yer verildi. İran'daki üst düzey isimlere suikast düzenlenmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu aktarıldı.



İsrailli yetkililerin İran'ın füze saldırısına yönelik misillemenin nisan ayındakine oranla "daha büyük olacağını" söylediği kaydedildi.



Tel Aviv'in İran'a verilecek karşılığı ABD yönetimiyle istişare edeceği da kaydedildi.



İsrail basını yazdı: Tel Aviv, İran'a ne zaman ve nasıl karşılık verecek?





