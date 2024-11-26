Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - RB Leipzig maçı Tabii canlı izle şifresiz

Inter - RB Leipzig karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak olan Inter, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Inter - RB Leipzig maçı canlı izleme detayları...



Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak. Inter - RB Leipzig maçı TSİ 23:00'da başlayacak.