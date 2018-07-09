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İnsan insana bunu yapar mı? Özellikle torununa
İnsan insana bunu yapar mı? Özellikle torununa
İzleyenleri kırdı geçirdi! Dede, sahaya çıktı ve torununu resmen sahada rezil etti
09 Temmuz 2018 19:05
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