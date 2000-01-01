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Ingram'ın gelişim planı: "Karşımda kim varsa öldürmek!"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, kendini geliştirmek için "karşısında kim varsa öldürmesi" gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, kendini geliştirmek için "karşısında kim varsa öldürmesi" gerektiğini söyledi.

Ingram, 2019'da Pelicans'a katıldığından beri ekip için büyük bir bonus oldu.

Önceki sezon ilk kez All-Star seçilmiş olan 23 yaşındaki yıldız, 2020-21 sezonunda oynadığı ilk dokuz maçta 24 sayı ortalamasıyla kariyerindeki en yüksek noktaya ulaşırken, ayrıca en iyi ribaund (7.1) ve asist (5.8) rakamlarını da yakalamış durumda.

Ama Ingram şu anda henüz yavaşlamayı planlamıyor. Genç yıldıza göre, daha iyi olmak ve oyununu geliştirmeye devam etmek için bir planı var:

"Herkesin k*çına tekmeyi vurmam lazım. Karşımda kim varsa öldürmeliyim. Kimseye acımak yok."


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