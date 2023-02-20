Haber Tarihi: 20 Şubat 2023 18:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 18:02

İLKSAN deprem yardımı ne kadar? İLKSAN deprem yardımı nedir, kimlere verilir?

Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin maliki bulunduğu meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yapılan yardımdır. Peki, İLKSAN deprem yardımı ne kadar? İ

İLKSAN deprem yardımı ne kadar? İLKSAN deprem yardımı nedir, kimlere verilir?
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Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca belirlenmekte olup; 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanan Tabi Afet Yardımı 2.000,00TL, Diğer Afet Yardımı ise 1.300,00TL 'dir. Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
Afet Yardımı için gerekli belgeler;

  • Afet yardımı talep form dilekçesi,
  • Hasara uğrayan, mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
  • Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
  • Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belgedir

İLKSAN AFET YARDIMI NEDİR?
  •  Afet yardımı, Sandık üyesi iken deprem, yangın, sel, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlardan;
a) İkamet ettiği meskeninde bulunan ev eşyasının hasara uğraması ya da maliki olmadan ikamet ettiği meskenin ağır hasarlı olması veya mülki idare amirliklerince alınmış yıkım kararının olması halinde,

b) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin hafif, orta, ağır derecede hasar alması veya mülki idare amirliklerince alınmış yıkım kararının olması halinde,

c) Afet veya terör nedeniyle eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun vefatı halinde

yapılan yardımdır.

  •  Yapılacak yardım miktarı;
a) Üyenin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine kayıtlı ikametindeki eşyasının hasara uğraması ya da maliki olmadan ikamet ettiği meskenin ağır hasarlı veya mülki idare amirliklerince alınan yıkım kararının olması halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 12 (oniki) katı tutarında,

b) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin hafif düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 16 (onaltı) katı tutarında,


c) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin orta düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 18 (onsekiz) katı tutarında,

ç) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin ağır düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil)  veya mülki idare amirliklerince alınan yıkım kararının olması halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 24 (yirmidört) katı tutarında,

d) Üyenin eş ve/veya çocuğunun afet veya terör hadisesi neticesinde vefatı halinde ise afetin veya terör hadisesinin vuku bulduğu tarihteki aidatının 30 (otuz) katı tutarında,

e) Meskenin hasara uğraması (eşya dâhil) ve hasar tespit tutanağında afet oranının belirtilmemesi durumunda hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 16 (onaltı) katı tutarında,

olup bu yardımlardan yalnızca biri yapılır.

  •  Üyenin afet yardımının hesaplanmasında afet tarihinde ödenen son aidat tutarı esas alınır. Ancak terfi nedeniyle çift aidat ödenmiş ise afet yardımı, ödenen miktarın yarısı üzerinden hesaplanır.
  •  Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır. 
  •  Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;
a) Afet yardımı talep form dilekçesi,  (tıklayınız)

b)  Hasara uğrayan, mesken ise; tapu tescil belgesi ile ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporu veya bağımsız bölüm DASK ekspertiz raporu,

c)  Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge ile ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan olay tarihinden itibaren altı ay içerisinde düzenlenmiş hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

ç) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda veya afet riski altındaki alanlardan kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgede bulunan kendisine veya eşine ait meskenin tapu kaydı ve ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporu,

d) Afet veya terör nedeniyle eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun vefatı halinde; ölüm nedeninin afet veya terör hadisesi olduğunu tevsik eden belge,

e) Geçerli vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi, 

istenir. 
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