İLK TURDA OY KULLANAMAYAN 2 TURDA KULLANABİLİR Mİ | 2. tur seçimde kimler oy kullanabilecek?

13'ncü Cumhurbaşkanını belirlemek için 55 milyondan fazla seçmen 14 Pazar günü oy kullandı. 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda yapılan oy verme işlemleri sonucunda yurt içi sandıklarının tamamı açıldı ve sonuçlar duyuruldu. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada kesin olmayan sonuçlara göre yurt içi oylarında Erdoğan'ın 49,62, Kılıçdaroğlu'nun ise %44,89 oy aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk turda %50'ye ulaşan aday olmadığından seçimler ikinci tura kaldı. YSK takvimine göre seçimler 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek. Peki İlk turda oy kullanmayan ikinci turda oy verebilecek mi? İşte, konuyla ilgili detaylar…İlk turda oy kullanmayan seçmenler, ilk turdaki seçmen kağıtlarıyla ikinci turda oy kullanabiliR.Yener'in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:"Saat 15.15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş.Daha önceden ilan edilen seçim takvimine 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.Kurulumuzun az önce aldığı karar ile son 2'ye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine, bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17'den 20'ye çekilmesine karar verilmiştir.Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp, sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde aldığımız kadar var. Erdoğan birinci, Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır. Propaganda süreci başlamıştır."İki turlu sistemde seçimler, aralarında belli bir süre olmak şartıyla iki turda yapılır. Bu sistemde seçimlerde genellikle tek turlu sisteme benzer şekilde oylama yapılır Fakat bir adayın seçimleri ilk turda kazanabilmesi için oyların belirli bir oranından fazlasını (nitelikli çoğunluk) (genellikle yüzde 50) alması gerekir. Herhangi bir adayın ya da partinin gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde ikinci tur seçimler yapılır.İkinci turda, genellikle yalnızca ilk turda en çok oyu alan iki aday veya belirlenen oy oranının üzerinde alan adaylar ikinci turda aday olur. İkinci turda yüzde 50 oy alma şartı bulunmuyor, en çok oyu alan cumhurbaşkanı seçilir.YSK sistemine girilen sandık sonuçları belli oldu.İlk tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan 26.855.949 oy ile yüzde 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu 24.429.351 oy ile yüzde 44.95, Sinan Oğan 2.824.084 oy ile yüzde 5.20 adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 2.824.084 oy ile yüzde 0.43 oy aldı.14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen bulunuyor14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.