Haber Tarihi: 01 Mart 2024 12:39 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 12:39

İlk sahur ne zaman? 2024 Ramazan ne zaman başlıyor?

2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, tüm yıl beklenen oruç ibadetini yapmak isteyen Müslümanlar, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihini merak ediyor. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak?

İlk sahur ne zaman? 2024 Ramazan ne zaman başlıyor?
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"On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Oruç ibadeti sona erdikten sonra İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 9 Nisan salı günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 10 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. İşte, Ramazan bayramı tarihleri;

Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 3. günü 12 Nisan Çarşamba

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
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