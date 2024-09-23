Haber Tarihi: 23 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 12:10

İlk ara tatil ne zaman? MEB kasım ara tatil tarihi 2024

İlk ara tatile yönelik araştırmalar ekim ayına doğru hız kazandı. MEB kasım ara tatil tarihlerini paylaştı. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman? MEB kasım ara tatil tarihi 2024
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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte yıl içerisindeki ara tatil tarihleri belli oldu.

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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