Haber Tarihi: 05 Şubat 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 11:10

İDO seferleri iptal mi? Bugün 5 Şubat İDO açık mı, çalışıyor mu?

İDO seferleri iptal mi? Bugün 5 Şubat İDO açık mı, çalışıyor mu sorusu İstanbul'da fırtınanın etkisini göstermesi ile merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul ve çevre illerde kar yağışı, sağanak yağış ve fırtınaya karşı önlemler alındı. Olumsuz hava koşulları devam ederken İDO ve BUDO'dan yolcularına peş peşe sefer iptalleri uyarısı geldi. 5 Şubat İDO ve BUDO iptal feribot seferleri listesinde, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Kabataş, Yalova gibi pek çok feribot seferi yer aldı. Peki, bugün ve yarın hangi feribot seferleri iptal oldu? Feribotlar çalışıyor mu? İşte, 5 Şubat 2023 iptal edilen feribot seferleri listesi...

İDO seferleri iptal mi? Bugün 5 Şubat İDO açık mı, çalışıyor mu?
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İDO ve BUDO'nun bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde ve gün içerisinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan feribot şirketleri resmi internet sitesi üzerinden yolculara uyarıda bulundu. Vatandaşlar İstanbul, Bursa, Yalova, Bandırma gibi sefer iptallerini İDO ve BUDO'nun iptal seferler ekranından öğrenebilecekler. İptal olan feribot seferleri şöyle;
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO sefer iptalleri:
Yalova-Yenikapı Kalkış: 15:45

Kabataş-Bursa Kalkış: 17:15

Bursa-Kabataş Kalkış: 18:00

Kadıköy-Bandırma Kalkış:19:00
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kabataş-Bursa Kalkış: 19:15

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

04.02.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


04.02.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

04.02.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU

Öte yandan İstanbul'da pek çok vapur seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul için yapılan uyarıda ise turuncu kod verildi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de yapılamadığı bildirildi. Eminönü'nde ise, seferler ve boğaz turu gezilerinin devam ettiği görüldü. Beşiktaş'ta da fırtınanın etkisiyle dalgalar kıyıya vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre yapılamayan seferler şöyle: Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar.

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