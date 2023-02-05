İDO seferleri iptal mi? Bugün 5 Şubat İDO açık mı, çalışıyor mu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İDO ve BUDO'nun bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde ve gün içerisinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan feribot şirketleri resmi internet sitesi üzerinden yolculara uyarıda bulundu. Vatandaşlar İstanbul, Bursa, Yalova, Bandırma gibi sefer iptallerini İDO ve BUDO'nun iptal seferler ekranından öğrenebilecekler. İptal olan feribot seferleri şöyle;İDO sefer iptalleri:Yalova-Yenikapı Kalkış: 15:45Kabataş-Bursa Kalkış: 17:15Bursa-Kabataş Kalkış: 18:00Kadıköy-Bandırma Kalkış:19:00Kabataş-Bursa Kalkış: 19:1504.02.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.04.02.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.Öte yandan İstanbul'da pek çok vapur seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul için yapılan uyarıda ise turuncu kod verildi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de yapılamadığı bildirildi. Eminönü'nde ise, seferler ve boğaz turu gezilerinin devam ettiği görüldü. Beşiktaş'ta da fırtınanın etkisiyle dalgalar kıyıya vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre yapılamayan seferler şöyle: Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar.