Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? (Galatasaray)

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri, yarın oynanacak maça kısa süre kala sporseverler tarafından merak konusu oldu. Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesinde forma giyip giyemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Icardi, tedavisini tamamlayarak takımla antrenmanlara katılmaya başladı. Ancak, teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin tam olarak hazır olmadığını ve Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacağını belirtmişti. Yine de Icardi'nin derbide oynamak için oldukça istekli olduğu ve son kararın maç gününe yakın verileceği belirtiliyor. Maça kısa süre kala Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri netleşti. Peki, Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusuna Okan Buruk nasıl cevap verdi? İşte, o detaylar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, tedavi görmek için gittiği Arjantin'den Türkiye'ye dönüş yaptı.

Arjantinli golcü, İstanbul'daki evinin bahçesini fotoğraflarken "Günaydın" yazısının yanına Türk bayrağı emojisi koyduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Icardi'nin yaklaşık 10 güne ihtiyacı olduğunu belirten Buruk, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.