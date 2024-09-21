Haber Tarihi: 21 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 13:59

Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? (Galatasaray)

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere Mauro Icardi, Süper Lig'in 4. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tedavi amaçlı Arjantin'e giden Icardi, Türkiye'ye döndü ve takımla çalışmalara katıldı. Peki Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Mauro Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? (Galatasaray)
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri, yarın oynanacak maça kısa süre kala sporseverler tarafından merak konusu oldu. Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesinde forma giyip giyemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Icardi, tedavisini tamamlayarak takımla antrenmanlara katılmaya başladı. Ancak, teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin tam olarak hazır olmadığını ve Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacağını belirtmişti. Yine de Icardi'nin derbide oynamak için oldukça istekli olduğu ve son kararın maç gününe yakın verileceği belirtiliyor. Maça kısa süre kala Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri netleşti. Peki, Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusuna Okan Buruk nasıl cevap verdi? İşte, o detaylar

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, tedavi görmek için gittiği Arjantin'den Türkiye'ye dönüş yaptı.

Arjantinli golcü, İstanbul'daki evinin bahçesini fotoğraflarken "Günaydın" yazısının yanına Türk bayrağı emojisi koyduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

MAURO ICARDİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıkladı.

ICARDİ DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Icardi'nin yaklaşık 10 güne ihtiyacı olduğunu belirten Buruk, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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